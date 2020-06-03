Главный санитарный врач России рассказал, когда откроются кафе и рестораны

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в рассказал, когда смогут открыться кафе и рестораны.

«Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений), -заявил он эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.