Еще две больницы Петербурга перестанут принимать больных коронавирусом

Еще две больницы Петербурга перестанут принимать больных коронавирусом
Больница Святителя Луки. Скриншот: Google Maps

Ранее перепрофилированные учреждения возвращаются к привычному формату работы.

С понедельника, 20 июля, приостановит прием пациентов с диагностированной COVID-инфекцией детская больница святой Ольги и клиническая больница Святителя Луки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Известно, что в больницах прошли объемные работы по дезинфекции, что позволит безопасно продолжить деятельность в обычном режиме.

Известно, что в больнице святой Ольги для лечения больных коронавирусом была развернута 251 койка. В больнице Святителя Луки для этих целей временно сформировали 86 мест.

Постепенно городские стационары, которые экстренно меняли профиль из-за активного распространения COVID-19, вновь возвращаются к обычной работе. Все дело в том, что эпидемиологическая ситуация в городе налаживается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили работу временного госпиталя в «Ленэкспо».

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