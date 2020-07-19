Россиян предупредили о недостатках четырехдневки

Введение в России четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на доходах россиян. Такое заявление сделал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в нынешних условиях уменьшение числа рабочих дней также приведет к снижению производительности труда.

Как сообщает ТАСС, специалист отметил, что переход на четырехдневку повлечет снижение конкурентоспособности отечественной экономики.

Помимо прочего, новый режим работы может отрицательно сказаться на здоровье людей, так как гражданам придется работать более интенсивно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят снизить стоимость жилья. Для этого нужно снизить себестоимость строительства домов, считает глава ведомства Владимир Якушев.