В Глядино ранним утром сгорел частный дом

В Глядино ранним утром сгорел частный дом
Причины пожара неизвестны. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар. Спасатели тушили частный дом.

Возгорание случилось воскресным утром, 19 июля, в деревне Глядино. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 4 часа утра. На место происшествия оперативно прибыли 12 сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, постройка горела на площади 84 «квадратов». Потушили ее в начале шестого утра.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе 12 спасателей тушили полыхающую баню. На ликвидацию пожара сотрудникам потребовался примерно час.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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