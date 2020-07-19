В Глядино ранним утром сгорел частный дом

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар. Спасатели тушили частный дом.

Возгорание случилось воскресным утром, 19 июля, в деревне Глядино. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 4 часа утра. На место происшествия оперативно прибыли 12 сотрудников на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, постройка горела на площади 84 «квадратов». Потушили ее в начале шестого утра.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе 12 спасателей тушили полыхающую баню. На ликвидацию пожара сотрудникам потребовался примерно час.