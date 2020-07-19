В Исаакиевском соборе возобновились ежедневные богослужения

В Исаакиевском соборе 19 июля прошло первое после карантина богослужение. Перерыв длился более 100 дней.

Божественную литургию совершил ключарь собора протоиерей Алексий Исаев, сообщили в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Участие в ней приняли менее тридцати прихожан, все они были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

«Богослужения будут совершаться ежедневно, утром и вечером, будут проходить экскурсии для туристов, но при этом принимаются противоэпидемические меры», — рассказал журналистам протоиерей Алексий Исаев.

Иконы обрабатывают дезинфицирующими средствами, причащение происходит с дезинфекцией лжицы. Прихожанам при входе измеряют температуру и разают маски и перчатки.

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