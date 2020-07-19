С карт покупателей через двойники интернет-магазины похитили 4 миллиона

С карт покупателей через двойники интернет-магазины похитили 4 миллиона
Деньги похищали с помощью поддельных интернет-магазинов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Полиция Петербурга и Ленинградской области задержала троих подозреваемых в краже денег с банковских счетов. Похитить около 4 млн рублей им удалось с помощью сайтов-двойников известных магазинов.

Предварительно установлено, что подозреваемые создали «зеркальные» сайты интернет-магазинов популярных брендов. Они получали сведения о номерах и кодах банковских карт покупателей и похищали с них деньги.

«Помимо использования «зеркальных» сайтов, реквизиты банковских карт приобретались ими в теневом сегменте интернета», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похитителям, по предварительным данным, удалось получить сведения о счетах более 2 тыс. человек. В ходе обысков в их домах обнаружены сотни сим-карт и десятки телефонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли кражу почти 10 млн рублей из банкомата на улице Партизана Германа.

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