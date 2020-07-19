Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн

В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция полагает, что женщины привлекли физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контроля. Им удалось обналичить не менее 102,2 млн рублей. За услугу они получали 13% от общей суммы.

«Таким образом фигуранты извлекли доход в размере около 13,2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, одна из подозреваемых была организатором криминальной схемы. Роль бухгалтера выполняла её знакомая. Женщина подготавливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. Третья злоумышленница отвечала за юридическое сопровождение.

Офис теневых банкирш располагался в доме на Кирочной улице. Там же происходила выдача наличных.

Одна из женщин находится под подпиской о невыезде. Двум другим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в краже денег с банковских счетов.