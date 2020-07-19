Ученые прогнозируют раскол Африки на два континента

Ученые прогнозируют раскол Африки на два континента
Тектонический разлом уже наметился в пустыне на территории Эфиопии, что в Восточной Африке. Фото: pixabay

Группа американских и британских ученых считает, что через 5-10 млн лет Африка расколется на два континента, а также появление нового, шестого, океана.

Как сообщает NBC News, тектонический разлом уже наметился в пустыне на территории Эфиопии, что в Восточной Африке. Его заметили еще в 2005 году. На данный момент длина разлома достигает 56 км. По мнению ученых, континентальный рифт в этом месте через миллионы лет превратится в океанический. Отдельным континентом должна стать Восточная Африка.

Прогнозируется, что после того, как континент расколется на две части, Аденский залив и Красное море должны затопить Восточно-Африканскую рифтовую долину, что и образует новый океан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые спрогнозировали, какое максимальное количество людей будет жить на Земле в будущем.

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