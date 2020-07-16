Ученые спрогнозировали, какое максимальное количество людей будет жить на Земле в будущем

В настоящее время планету населяют 7,59 млрд человек.

Американские ученые решили рассчитать максимально возможное количество людей, которое будут жить в 21 веке. Подобные исследования очень важны для дальнейшего развития всех сфер общества. Будь то здравоохранение или сельское хозяйство.

Специалисты из США составили свой прогноз, взяв за основу данные, представленные проектом Global Burden of Disease — в нем фиксировалась смертность, миграция и способность к репродукции.

Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале The Lancet, рассказав, какое количество людей из 195 стран будет проживать на Земле с 2018 по 2100 год.

Данные показали, что активный рост населения достигнет максимального показателя приблизительно в 9,73 млрд в 2064 году. Потом произойдет значительное падение. К 2100 году ожидается 8,79 млрд человек.

Такие изменения могут быть обусловлены продвижением образования, особенно для женщин, а также активным распространением контрацептивов в странах, в которых сейчас фиксируется высокая рождаемость. Речь идет об Африке, Ближнем Востоке и Азии.

Примечательно, что в исследовании зафиксировано и то, что средняя продолжительность жизни к 2100 году будет равно 74 годам. Это приведет к уменьшению количества людей возраста, в котором можно продолжать активную рабочую деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили алмазы, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной.