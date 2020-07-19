Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» победу в матче со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России. Петербуржцы принимали москвичей на «Газпром арене».

Счет открыл Артем Дзюба, который забил на 24-й минуте с пенальти, назначенного после просмотра VAR. На 43-й минуте мяч в ворота гостей забил Самюель Жиго, однако после видеопросмотра гол отменили из-за офсайда. Уже через пять минут счет выровнял Александр Соболев, забивший в ворота «Зенита» с передачи Зелимхана Бакаева.

Сине-бело-голубые вышли вперед спустя еще одну минуту — решающий мяч забил Далер Кузяев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Химки» вышли в финал Кубка России по футболу.