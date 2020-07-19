Стало известно, какие продукты способствуют похудению

Специалисты составили топ продуктов, которые помогут сбросить лишние килограммы без голодания.

Эксперты заявляют, что для эффективного похудения необязательно питаться исключительно диетическими продуктами с низкой калорийностью.

Так, при похудении можно смело включать в свой рацион орехи, несмотря на их высокую калорийность. Специалисты отмечают, что орехи богаты жирами, белками и витаминами, а также полезны для метаболизма, сообщает NGS42.RU.

Необычными вариантами, которые предлагают эксперты, стали сало и квашеная капуста. Капуста содержит пробиотиками, которые хороши для пищеварения. Однако важно не употреблять более 150 г в день. Что касается сала, то оно полезно в сочетании с овощами. В день его рекомендуют есть не более 30 г.

Также специалисты отмечают сыр в качестве хорошего источника белка. Они советуют употреблять твердые сыра и не больше 50 г в день. Последний продукт в списке — овощи, в особенности зеленые. Они содержат много клетчатки.

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