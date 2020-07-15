Максим Фадеев рассказал, какой спорт помог ему похудеть

Максим Фадеев рассказал, какой спорт помог ему похудеть
Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim/

Известный российский продюсер заметно преобразился — ему удалось скинуть 100 кг.

В настоящее время Фадеев активно ведет свой Instagram-аккаунт, где делится подробностями своей жизни. Во время режима самоизоляции композитор активно занимался сбросом веса. Достичь таких невероятных результатов ему помогла диета, правильный образ жизни и спорт. Фадеев отметил, что для похудения лучше всего бегать трусцой. Бег в его жизни занимает важное место. Именно с него начинается каждый день продюсера. Если сейчас уже можно пробежаться по улице, то ранее из-за коронавируса такой возможности не было. Однако, на помощь приходила беговая дорожка.

Фадеев поделился с поклонниками своим селфи во время пробежки и рассказал, что попал под дождь. Однако, подчеркнул, что его настроение наоборот улучшилось. Комментаторы в очередной раз засыпали певца хвалебными отзывами и написали, что он является настоящим примером для подражания. Восхитились подписчики и его силой воли, которая вызывает уважение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Максима Фадеева.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бег максим фадеев похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ирена Понарошку разводится с мужем после 10 лет брака
Максим Фадеев рассказал, какой спорт помог ему похудеть
Кристина Асмус заявила о своем желании побриться налысо
Муцениеце прокомментировала отдых Прилучного и Карпович
Instagram-блогер Николь Тея скончался на восьмом месяце беременности
На улице Куйбышева в коммуналке случился пожар. Спасатели на месте
Автомобиль сбил светофор на Гражданском проспекте
В ВОЗ рассказали, у кого из людей есть больше шансов не подхватить коронавирус