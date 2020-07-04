Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Максима Фадеева

Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Максима Фадеева
"Скоро опубликую свою методику похудения!", - пообещал Фадеев подписчикам, когда удивил их стремительной потерей веса. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Пианист Лука Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, назвал похудение продюсера Максим Фадеева на 100 кг «странной тенденцией».

По словам музыканта, сначала продюсеров избавился от артистов своего центра, с которыми конфликтовал, затем и от самой продюсерской компании, а теперь — от лишнего веса. Сын Сафронова иронично заметил, что в жизни Фадеева сейчас наблюдается «странная тенденция избавляться от всего ненужного». Свое мнение пианист высказал в интервью «Пятому каналу».

Кроме того, Лука Затравкин счел, что похудевший продюсер лишился «магии размеров». Изначально он хотел поработать с Фадеевым, однако теперь идея тандема «самого большого в мире музыканта» и «самого большого продюсера» потерял свой шарм. Музыкант также подчеркнул, что не преминет воспользоваться способом похудения Макса Фадеева, когда узнает секрет потери веса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иосифа Пригожина вдохновил пример похудевшего Фадеева.

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