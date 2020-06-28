Пригожин вдохновился похудением Фадеева, который скинул 100 кг

Продюсер Иосиф Пригожин вдохновился похудением Максима Фадеева и решил заниматься спортом.

«Я встал на (беговую. – прим. ред.) дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме», — заявил Пригожин в Instagram-Stories Фадеева. Пригожин также отметил, что сильно поправился и решил, что ему нужно похудеть.

Накануне Максим Фадеев опубликовал фото в Instagram, на которой он предстает сильно похудевший в своих старых шортах. При этом он показал, как может уместиться в одной штанине. Продюсер смог похудеть на 100 кг. Также он пообещал в ближайшее время рассказать, что помогло ему достичь такого эффектного результата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звездные друзья восхищаются результатом Фадеева и хвалят его в комментариях за стойкость. Продюсер уже делился некоторыми подробностями похудения. По его словам, необходимо пить воду утром, днем и вечером. По 600 мл. При чем, она должна быть «обжигающе приятной».