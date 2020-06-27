Максим Фадеев опубликовал фото после похудения на 100 кг

Максим Фадеев опубликовал фото после похудения на 100 кг
Комментаторы оказались восхищены таким прогрессом в похудении. Фото: Instagram Максима Фадеева

Фанаты известного российского продюсеры оказались шокированы результатами сброса лишнего веса.

Сегодня, 27 июня, Фадеев опубликовал новую фотографию в своем личном аккаунте Instagram. На фото он предстает в своих старых шортах. Вот только в настоящее время он с легкостью может уместиться в одной штанине, что наглядно и продемонстрировал на камеру. Фадеев рассказал, что ему удалось похудеть на 100 кг. Анонсировал композитор и скорый рассказ о методике, которой придерживался во время сбрасывания веса.

Поклонники, а также звездные друзья восхищаются результатом Фадеева и хвалят его в комментариях за стойкость.

Напомним, ранее продюсер уже делился некоторыми подробностями похудения. По его словам, необходимо пить воду утром, днем и вечером. По 600 мл. При чем, она должна быть «обжигающе приятной».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фадееву неприятно вспоминать о работе с группой Serebro.

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