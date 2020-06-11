Фадееву неприятно вспоминать о работе с группой Serebro

Он назвал воспоминания о сотрудничестве «мерзкими».

Об этом стало известно 10 июня. Обо всем продюсер Макс Фадеев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он поделился видеозаписью с композицией Маши Вебер «На ветру». Фадеев отметил, что наконец-таки он имеет возможность писать песни не по расписанию, а по желанию. Его этот факт очень обрадовал, а вот подписчики далеко не все поддержали такое настроение Фадеева.

Одна из подписчиц отметила, что продюсер действительно очень талантливый, и она скучает по группе «Серебро». Фадеева резко отреагировал на упоминание коллектива.

«Серебро» не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!»,

— ответил Фадеев.

Напоминаем, что в эфире НТВ продюсер уверял, что его подопечные часто пользуются его добротой и больше он этого не допустит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Максим Фадеев представил свою новую подопечную.