Продюсер Максим Фадеев представил свою новую подопечную

"Возможно вам покажется знакомым это лицо, но поверьте - вы не знаете эту душу!", - убедительно заявил Фадеев. Фото: Instagram @fadeevmaxim

"Возможно вам покажется знакомым это лицо, но поверьте - вы не знаете эту душу!", - убедительно заявил Фадеев. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Известный российский продюсер Максим Фадеев, в прошлом году удививший общественность роспуском своего продюсерского центра, представил новый проект, певицу MAYRUN.

В пятницу, 5 июня, в своем официальном Instagram Фадеев опубликовал отрывок из нового трека, записанного в сотрудничестве с молодой артисткой под псевдонимом MAYRUN. После того, как продюсер прекратил работу со всеми своими артистами, он объяснил, что в будущем планирует иметь дела только с «творцами». Вероятно, девушка отвечает новым требованиям Фадеева.

Тем не менее, подписчики продюсера не оценили премьеру, посчитав проект вторичным. Голос и образ девушки показался комментаторам похожим на Елену Темникову и Ольгу Серябкину, с которыми Максим работал ранее. Кроме того, интернет-пользователи раскритиковали музыку, слишком «простую», по их мнению, для продюсера такого масштаба.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что Макс Фадеев сильно похудел.