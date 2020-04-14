Максим Фадеев попрощался с 84 килограммами

Максим Фадеев попрощался с 84 килограммами
Фадеев рассказал о своих успехах. Фото: https://www.instagram.com/fadeevmaxim/

Пока что продюсер не раскрывает секреты своего преображения.

Об этом стало известно 14 апреля. Продюсер Максим Фадеев давно заявлял, что хочет похудеть на 23 килограмма, затем он признался, что скинул дополнительные 20 килограмм. Изначально продюсер весил 196 килограммов, а на данный момент на 84 килограмма меньше. Знаменитость собирается сбросить еще пару десятков килограммов и на этом закончить свои изменения.

Поклонники Максима Фадеева просят его раскрыть секрет, но пока продюсер никак не реагирует на эти комментарии.

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