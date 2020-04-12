Тина Канделаки перечислила пагубные привычки, мешающие похудеть

Тина Канделаки поделилась своим опытом с поклонницами. Телеведущая раскрыла главные привычки, которые мешают похудеть.

На своей страничке в Instagram звезда рассказала о десяти пагубных привычках для похудения. К первой привычке она отнесла незнание своей потребности в энергии, с учетом которой и нужно составлять питание. Ко второй строчке Канделаки причислила отсутствие стабильных замеров своего веса. Тина советует делать это каждое утро.

Третье место заняло отсутствие фруктов и овощей в рационе, а четвертое — отсутствие физической активности. Затем звезда отметила отказ от учета подвижности.

Шестой вредной привычкой телеведущая считает недостаточный сон, а седьмой — курение. На восьмой строчке своего рейтинга Тина разместила постоянный поиск правильных ЗОЖ-продуктов. Предпоследнее место занял алкоголь. Завершила список привычка есть быстро, которая увеличивает риск того, что будут съедены лишние калории.

По словам Канделаки, перечисленные привычки приводят к набору лишнего веса, а также удаляют человека от намеченной цели.

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