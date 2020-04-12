«Это перебор»: поклонники пристыдили Бузову за купание в ванне с макаронами

Ольга Бузова поделилась фотографией в купальнике, которая возмутила россиян. Внимание подписчиков привлекли не откровенный образ и новая стрижка телеведущей, а макароны, в которых она купалась.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в ванной комнате. За новый пост певицу раскритиковали даже истинные поклонники.

Телеведущая приняла так называемую «макаронную» ванну во время пандемии и кризиса. Подписчики не просто не оценили творчество звезды, но еще и пристыдили ее. Фолловеры заявили, что в такое непростое время Бузова переводит продукты, которыми можно было накормить нуждающихся.

«Это перебор, многие сейчас нуждаются в помощи», — написал подписчик.

Какая цель данного кадра, и к чему хотела призвать своих читателей певица, остается загадкой.

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