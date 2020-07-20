Музеи Петербурга распродали все свои билеты на ближайшие даты

Вновь открытые культурно-досуговые учреждения привлекли к себе внимание многих жителей Северной столицы и гостей города.

О возможности свободно попасть в петербургские музеи пока можно забыть. Билеты разлетаются словно горячие пирожки. К примеру, у музея-заповедника «Петергоф» и у Новой Голландии в минувшие выходные наблюдались огромные очереди из желающих попасть внутрь.

Любители посмотреть на город с высоты птичьего полета раскупили все билеты на колоннаду Исаакиевского собора до понедельника, 20 июля, включительно. В государственный Эрмитаж билетов до конца месяца не осталось и вовсе. Так что, желающим придется ждать августа.

Помимо этого, реализовал почти все свои билеты на ближайшие даты Русский музей. В Михайловский дворец приобрести билеты невозможно до 30 июля, а в Корпус Бенуа до 24 июля.

Напомним, ограничительные меры из-за которых закрылись музеи были сняты 6 июля. Данная новость несказанно обрадовала жителей культурной столицы, которые соскучились по походам в интересные места за время эпидемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачам хотят разрешить бесплатно посещать музеи Петербурга.