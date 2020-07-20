Вывозной рейс из США вернет на родину 367 россиян

Он стал уже пятнадцатым по счету.

Домой отправились 367 жителей России, среди которых оказалось 7 новорожденных детей. Борт уже вылетел в Москву. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил посол в США Анатолий Антонов.

В общей сложности, за весь период эпидемии коронавирусной инфекции, удалось успешно доставить домой пять тысяч россиян. Все они застряли в США из-за закрытия границ и отмены международного авиасообщения.

Напомним, Россия прекратила перелеты за рубеж еще 27 марта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Исключением стали только вывозные рейсы. Их организацией занимается «Аэрофлот»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Россией. Одной из первых стран, куда смогут отправиться жители РФ после снятия ограничений, может стать Турция.