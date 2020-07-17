В Турции рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Россией

В Турции считают, что пассажирские самолеты могут вновь начать курсировать между Турцией и Россией уже в конце июля.

Глава совета директоров AnexTurizm Group Нешет Кочкар заявил, что пассажирские перевозки с Россией могут возобновить 25 июля. По его словам, на эту дату уже запланированы несколько чартерных рейсов. Кочкар отметил, что по прогнозам компании, к этому числу авиасообщение уже может перезапуститься. Также он подчеркнул, что спрос на отдых в Турции среди россиян явно будет на высоком уровне.

В свою очередь президент Федерации отелей Турции Сурури Чорабатыр заявил, что курорты уже готовы принимать гостей, соблюдая все меры безопасности.

«Россия выступает локомотивом развития туризма в нашей стране», — добавил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возобновление ж/д сообщения с Белоруссией займет три дня.