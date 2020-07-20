Компьютерный мастер украл у пенсионерки в Петербурге 200 тысяч

У 85-летней жительницы Красносельского района Петербурга похитили 200 тыс. рублей. В квартиру к ней злоумышленник проник под видом мастера по ремонту компьютеров.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка проживает в одном из домов по улице Партизана Германа. В квартиру она вызвала компьютерного мастера, номер которого нашла в рекламном буклете из почтового ящика.

Компьютер мужчина чинил около двух часов. После его ухода женщина обнаружила, что из её квартиры пропали 200 тыс. рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию и описала приметы подозреваемого. На вид ему около 30 лет, рост — примерно 170 см, волосы короткие, телосложение плотное, внешность славянская. Носит медицинскую маску и имеет при себе черную сумку-чемодан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали женщин, похитивших у пенсионерки 200 тыс. рублей. В доверие к ней они втерлись под видом сотрудниц социальной службы и пенсионного фонда.