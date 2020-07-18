В Петербурге задержали лжеработниц соцслужб, которые похитили у пенсионерки 200 тысяч рублей

У задержанных уже имеются судимости за аналогичные преступления.

Ранее в правоохранительные органы Выборгского района обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней домой пришли якобы сотрудницы социальной службы и пенсионного фонда. Увлекшись разговором пожилая женщина ослабила свою бдительность. Позднее, когда гостьи поспешили уйти, пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 200 тысяч рублей. А точнее, аккуратно подменены на билеты «банка приколов». Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские организовали розыскные работы. Уже 14 июля им удалось задержать двух безработных женщин — 37-летнюю жительницу Ленобласти и ее 31-летнюю соседку. Отметим, что у первой подозреваемой уже имеются две судимости за кражу, у второй же она была одна, но по аналогичной статье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «Соцработниц» поместили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция в Петербурге разыскивает сиделку, обокравшую пенсионерку на 180 тысяч рублей.