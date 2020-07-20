Сотрудница СИЗО из Гатчинского района получит срок за наркотики и алкоголь

Суд вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор жительнице Гатчинского района, которая собиралась пронести наркотики и алкоголь подследственному за денежное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратура Ленобласти, сотрудницу СИЗО признали виновной в получении взятки до 10 тысяч рублей и покушении на сбыт наркотиков с использованием своего служебного положения.

На момент преступления обвиняемая занимала должность младшего инспектора в следственном изоляторе. Один из подследственных договорился с ней, что она принесет ему наркотики и алкоголь. За это он пообещал ей денежное вознаграждение.

Женщина попалась правоохранителям, еще до передачи наркотиков — ее задержали, а наркотики нашли у нее в квартире. Она отправится в колонию на семь лет, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многодетный отец из Эстонии отправился в тюрьму за попытку провоза наркотиков.