Ночью на севере Петербурга произошло ДТП с каршерингом

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга.

Авария случилась во вторник, 21 июля, на перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспекта. Фотографиями с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения, арендованный автомобиль столкнулся с легковушкой.

Повреждения на фотографиях не зафиксированы. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском путепроводе столкнулись четыре иномарки. Машины серьезно затруднили проезд, на участке собралась пробка.