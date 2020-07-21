В Пулково отменили семь рейсов

Все остальные самолеты отправятся согласно расписанию, задержек не предвидится.

Во вторник, 21 июля, стало известно об очередных отмененных рейсах из Петербурга в различные города.

Туристы не смогут отправиться согласно своим планам в Симферополь, Тюмень, Сочи, Анапу, Воронеж и Москву.

Семь отмененных рейсов должны были реализовать самолеты следующих авиакомпаний: Red Wings, «РусЛайн», «Аэрофлот» и «Северный ветер». Отметим, что на первого авиаперевозчика пришлось четыре отмененных рейса. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что билеты подорожают: аэропорт Пулково поднимет ставки на услуги. Такое решение может спровоцировать уменьшение пассажиропотока, а также увеличение цен на билеты. Пулково является единственным аэропортом, который решился на такие меры в период пандемии коронавируса.