В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге 21 июля зарегистрировали 27 смертей от коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России.

Общее число умерших в городе достигло 1 тыс. 834. Заразились за весь период 29 тыс. 730 человек (+189 за сутки), выздоровели 22 тыс. 518 (+93).

В России подтверждены 153 новые смерти от коронавируса. Летальные случаи зарегистрированы в 43 регионах. Лидером по числу умерших вновь стал Петербург. Следом расположилась Москва. В столице скончались 17 зараженных, в Красноярском крае — 16, в Свердловской области — 10, в Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, — по 6, в Тульской области — 5.

С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 12 тыс. 580 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 14 тыс. человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб смерть от коронавируса статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса
Эпидемия идет на спад: в Петербурге выявлено 189 новых случаев коронавируса
Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне
В Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики
Андрей Коротков покинул пост председателя ККИ
Лжесотрудник банка лишил пенсионера 550 тысяч рублей
Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей