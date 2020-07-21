В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса

В Петербурге 21 июля зарегистрировали 27 смертей от коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России.

Общее число умерших в городе достигло 1 тыс. 834. Заразились за весь период 29 тыс. 730 человек (+189 за сутки), выздоровели 22 тыс. 518 (+93).

В России подтверждены 153 новые смерти от коронавируса. Летальные случаи зарегистрированы в 43 регионах. Лидером по числу умерших вновь стал Петербург. Следом расположилась Москва. В столице скончались 17 зараженных, в Красноярском крае — 16, в Свердловской области — 10, в Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, — по 6, в Тульской области — 5.

С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 12 тыс. 580 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 14 тыс. человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Петербурге.