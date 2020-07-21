Жители Северо-Запада стали совершать покупки в интернет-магазине Tele2 почти вдвое чаще

Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в период карантинных ограничений. В июне абоненты Северо-Западного региона сделали на 88% больше заказов SIM-карт в интернет-магазине оператора, чем в июне прошлого года.

Tele2 продолжает активно развивать канал онлайн-продаж, роль которого на Северо-Западе значительно выросла за последнее время. В 2020 году оператор сделал интернет-магазин более удобным для покупателя: добавил цифровую процедуру саморегистрации через портал «Госуслуги», увеличил число населенных пунктов с бесплатной доставкой SIM-карт. Посетители электронной площадки оценили ее преимущества: в июне 2020 года количество онлайн-заказов SIM-карт, выросло на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В интернет-магазине посетители могут выбрать красивый номер и выгодный тариф, а также оформить переход к оператору со своим номером. В первом полугодии на Северо-Западе при заказе SIM-карты большинство абонентов выбирали тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», ориентированные на активных пользователей мобильного интернета. Им отдали предпочтение 26% клиентов интернет-магазина.

Жители Северо-Запада могут получить свой заказ в любом из 352 салонов и модулей или с помощью курьерской доставки. В июне 2020 года пользователи в 92% случаев забирали покупку в розничной сети оператора, на долю курьерской доставки пришлось 8% заказов. Пик спроса на доставку пришелся на апрель, во время режима самоизоляции ею воспользовалось 23% от всех покупателей.

Чаще всего для просмотра виртуальной витрины Tele2 пользователи выбирают смартфоны. За шесть месяцев 2020 года доля клиентов, совершающих заказы в интернет-магазине с мобильного устройства, составила 77%. Наиболее активными пользователями интернет-магазина стали женщины – их доля достигла 53%.