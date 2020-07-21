Рестораны и торговые центра могут открыться в Петербурге с 27 июля

Рестораны и торговые центра могут открыться в Петербурге с 27 июля
Торгово-развлекательный центр «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С понедельника в Петербурге могут возобновить работу рестораны и торговые центры. Вопрос прорабатывают вице-губернаторы Евгений Елин и Олег Эргашев.

Чиновникам поручено в краткие сроки урегулировать ситуацию с Роспотребнадзором. Подключить к решению данного вопроса также могут депутатов Госдумы РФ, избиравшихся от Петербурга.

Как отметили в Смольном, Петербург больше других заинтересован в открытии ресторанов, кафе и торговых центров, так как получает от них налоги. Текущая ситуация не соответствуют интересам ни бизнеса, ни городских властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 июля в Петербурге перестает действовать запрет на работу торговых центров. Если ограничения не будут продлены, бизнес сможет возобновить работу. Как пояснил вице-губернатор Евгений Елин, работу ТЦ до сих пор не разрешили из-за того, что они являются одним из самых опасных мест в условиях эпидемии коронавируса.

В случае, если торговые центры откроют, работа их будет возобновлена не полноценно. Фудкорты и развлекательные зоны останутся закрытыми до специального распоряжения.

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