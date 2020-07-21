Мощи адмирала Ушакова доставлены в Петербург

Кронштадт. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Кронштадт. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ковчег в город доставили на самолете Ил-76.

Сегодня, 21 июля, в Северную столицу привезли ковчег с мощами святого праведного воина Федора Ушакова. Самолет с ним вылетел из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия и приземлился на аэродроме «Пушкин». Прибывшие мощи встречал большой военный состав: почетные караулы, высшие чины, а также курсанты и военнослужащие.

Позднее ковчег привезут в Кронштадт и перенесут на катер, который объедет корабли, расположенные на территории города, участвующие в Главном военно-морском параде. На катере также проведут богослужение. После мероприятия святыню привезут в Морской Никольский собор, где она будет оставаться до дня парада. Об этом сообщает пресс-служба Западного-военного округа.

Напомним, парад состоится в воскресенье, 26 июля, в день Военно-Морского Флота. В масштабном мероприятии будет задействовано 4000 военных, 46 кораблей различных флотов, а также более 40 единиц авиационной техники.

На парад приедет президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проезд по ЗСД станет бесплатным во время репетиций и проведения парада в честь дня ВМФ.

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