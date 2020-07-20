В Петербурге проезд по ЗСД станет бесплатным во время репетиций и проведения парада в честь дня ВМФ

Некоторые отрезки пути, пролегающие по Западному скоростному диаметру, в определенные дни автомобилисты смогут преодолевать бесплатно.

Речь идет о 19, 23 и 26 июля. В эти дни четыре моста (Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный) будут разведены днем. Чтобы водители смогли избежать неудобств из-за перекрытий, а также не собирались в пробках на своих транспортных средствах, было принято решение о введении бесплатного проезда на некоторых маршрутах Центрального и Северного участков ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День ВМФ в Кронштадт можно будет попасть только по пропускам. Временные ограничения не коснутся работы общественного транспорта, но жителям Кронштадта необходимо будет получить пропуск в многофункциональных центрах.