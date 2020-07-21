Суд отправил петербуржца в колонию за хранение запрещенных веществ

Приговор пока что не вступил в законную силу Фото: pixabay.com

Приговор пока что не вступил в законную силу Фото: pixabay.com

Роман Семенц признан виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Сегодня, 21 июля, стало известно, что, в рамках уголовного дела, Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который в марте 2020 года решил держать при себе запрещенное наркотическое и психотропное вещество, игнорируя действующее законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Отметим, что за подобные деяния мужчина уже был судим, но отделался условным сроком. Правильные выводы сделаны им не были, поэтому теперь наказание ему придется отбывать в специально отведенном месте.

Суд признал Семенца виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу пока не вступил.

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