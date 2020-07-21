В Петербурге 65 спортшкол открылись после карантина

С 13 июля в Петербурге работу в полноценном режиме возобновили 65 спортивных школ. Временно закрыты они были из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Открылись спортивные школы, подведомственные комитету по физической культуре и спорту и районным администрациям, а также ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны. Исключения составляют спортивные объекты, которые находятся в торговых центрах.
Работу, в частности, возобновили Училища олимпийского резерва №1 и №2, Центр художественной гимнастики «Жемчужина» и другие, сообщает пресс-служба Смольного.
Для открытия спортивные организации должны получить уникальный QR-код. Он присваивается, если организация готова к соблюдению стандартов безопасности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника в Петербурге могут возобновить работу рестораны и торговые центры.