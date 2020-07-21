Студенты и многодетные семьи бесплатно посетят Эрмитаж 23 июля

Государственный Эрмитаж откроется для льготников 23 июля. Бесплатно посетить музей смогут студенты, дети и многодетные семьи.

Льготники смогут осмотреть Главный музейный комплекс. Вход в Эрмитаж будет осуществляться со стороны Иорданской лестницы.

«В этот день доступны бесплатные входные билеты только на маршруты по Главному комплексу и Главному штабу без экскурсионного обслуживания», — отметили в Государственном Эрмитаже.

Если льготный посетитель намерен посетить музей с ребенком, родителем или другим сопровождающим, билет для него приобретается в кассе. Стоимость входа в этом случае составит 500 рублей.

Из-за эпидемиологической ситуации количество посетителей музея ограничено. Желающих приобрести билет, просят оформить бронирование заранее. В день посещения заказ-бронь можно обменять на билет в кассах музея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июля в Петербурге работу возобновили Государственный Эрмитаж и Русский музей.