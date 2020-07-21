Эксперт назвал основные причины «смерти» автомобильного аккумулятора

Эксперт назвал основные причины &#171;смерти&#187; автомобильного аккумулятора
Автомобилисту не стоит экономить на транспортом средстве. Фото: Pixabay

Есть четыре причины, по которым он может преждевременно выйти из строя.

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, каковы главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля – всего их четыре. Он считает, что важно не экономить при покупке АКБ, так как сломаться такой экземпляр может довольно быстро – это создаст лишние проблемы. Во-вторых, изделие могут неправильно установить и, как результат, оно тоже быстро выходит из строя. Тут снова не стоит дешевить, считает Колодочкин – придется все равно переплатить.

На продолжительность жизни АКБ влияют перепады температуры – за его состоянием стоит наблюдать, особенно когда очень холодно или, наоборот, жарко. Не редко причиной «смерти» становится водительская халатность. В этом случае можно посоветовать только быть внимательнее к своему автомобилю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали самые популярные иномарки у россиян.

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