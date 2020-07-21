Эксперт назвал основные причины «смерти» автомобильного аккумулятора

Есть четыре причины, по которым он может преждевременно выйти из строя.

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, каковы главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля – всего их четыре. Он считает, что важно не экономить при покупке АКБ, так как сломаться такой экземпляр может довольно быстро – это создаст лишние проблемы. Во-вторых, изделие могут неправильно установить и, как результат, оно тоже быстро выходит из строя. Тут снова не стоит дешевить, считает Колодочкин – придется все равно переплатить.

На продолжительность жизни АКБ влияют перепады температуры – за его состоянием стоит наблюдать, особенно когда очень холодно или, наоборот, жарко. Не редко причиной «смерти» становится водительская халатность. В этом случае можно посоветовать только быть внимательнее к своему автомобилю.

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