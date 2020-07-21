В Ленобласти током убило двух мужчин

Еще одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в поселке Бугры примерно в половину пятого во вторник – мужчины во время работ коснулись провода линии электропередач. При каких именно обстоятельствах произошел инцидент – не уточняется. В результате двое скончались на месте из-за серьезности полученных травм, третьего госпитализировали и есть надежда на спасение жизни. Мужчину отвезли в Токсовскую районную больницу, где о нем заботятся врачи.

Выяснением деталей занимаются сотрудники Следственного комитета. Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Стрельне экскаваторщик получил удар током.