В Стрельне экскаваторщик получил удар током

В ходе земляных работ в посёлке Стрельна Петродворцового района Петербурга экскаваторщик задел ковшом провод под напряжением и получил удар током.

Несчастный случай произошел в субботу, 7 марта. Выполняя земляные работы, сотрудник филиала ПАО Ленэнерго «Южные электрические сети» задел ковшом экскаватора провод, находившийся под напряжением в 10 кВт. Пострадавшего мужчину экстренно отправили в медицинское учреждение.

В пресс-службе ПАО «Ленэнерго» отмечают, что работник на момент передачи врачам находился в сознании, ему оказали всю необходимую помощь. Также, мужчина имел разрешение на проведение работ на этом участке. В компании уже сформировали спецкомиссию, которая займется расследованием случившегося.

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