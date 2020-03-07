В Стрельне экскаваторщик получил удар током

В Стрельне экскаваторщик получил удар током
Экскаваторщик задел провод под напряжением 10 кВт. Фото: pixabay.com

В ходе земляных работ в посёлке Стрельна Петродворцового района Петербурга экскаваторщик задел ковшом провод под напряжением и получил удар током.

Несчастный случай произошел в субботу, 7 марта. Выполняя земляные работы, сотрудник филиала ПАО Ленэнерго «Южные электрические сети» задел ковшом экскаватора провод, находившийся под напряжением в 10 кВт. Пострадавшего мужчину экстренно отправили в медицинское учреждение.

В пресс-службе ПАО «Ленэнерго» отмечают, что работник на момент передачи врачам находился в сознании, ему оказали всю необходимую помощь. Также, мужчина имел разрешение на проведение работ на этом участке. В компании уже сформировали спецкомиссию, которая займется расследованием случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что таксист распылил на семью с ребенком перцовый баллончик, отказываясь везти малыша.

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