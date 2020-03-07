Водитель яндекс-такси залил перцовым баллончиком семью с трехлетним ребенком

Водитель яндекс-такси залил перцовым баллончиком семью с трехлетним ребенком
Конфликт с таксистом закончился больницей. Фото: pixabay

Все произошло из-за отказа водителя везти ребенка. Об этом сообщает группа «Mash | Мэш на Мойке» в социальной сети «Вконтакте».

В результате конфликта водитель начал распылять перцовку в сторону пассажиров. Даже после того, как все покинули автомобиль, водитель погнался за главой семейства, который пытался убежать будучи на костылях. Водитель продолжал намеренно распылять едкое вещество. Пострадавший попытался отбиться костылями, после чего нападавший прыгнул в машину и скрылся с места преступления. Сильнее всего пострадала мама ребенка. Ей вызывали скорую. После этого семья отправилась в глазную травму.

Информация о водителе или каких-либо разбирательствах пока отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители «Яндекс.Такси» начали оценивать пассажиров. Пассажиры с высоким рейтингом смогут быстрее получать машину.

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