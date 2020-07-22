Рабочие свалились в колодец в Ленобласти, один погиб

Сигнал о случившемся спасатели получили от прохожего. Фото: pixabay

Сигнал о случившемся спасатели получили от прохожего. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти работы на колодце закончились трагедией. Погиб один из рабочих.

Инцидент произошел вечером вторника, 21 июля, в поселке Рябово. Двое рабочих упали в десятиметровый колодец. Сигнал о случившемся спасатели получили от прохожего. Он рассказал, что мужчины не подают признаков жизни.

Как сообщил портал 78.ru, двое рабочих углубляли колодец, одному из них стало плохо из-за угарного газа, когда он находился внутри. Второй начал поднимать напарника, но упал вместе с ним.

В результате один из них скончался, второй получил ссадины и отравился угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двухлетняя девочка упала в колодец в Селезнево. Полиция полагает, что это случилось по недосмотру родителей.