В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 15 тысяч человек

В Северной столице продолжают проявлять горожан на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки медики обследовали 14,962 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Как сообщает оперштаб «Петербург против коронавируса», под наблюдением специалистов находятся 2,016 тыс. человек. Из них 185 помещены в обсерватор, 1,435 тыс. находятся на самоизоляции, 396 — контактные.

В службу экстренных вызовов «112» обратились 76 раз. Из них 30 обращений передали в Городскую службу скорой помощи, девять — в полицию, ещё 23 человека сообщили о прибытии в Россию из другой страны.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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