В обращении Левченко к Беглову насчет торговых центров увидели политическую основу

В городе до сих пор остаются закрытыми торговые центры, которые временно прекратили свою деятельность четыре месяца назад.

Бизнесмен и управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко выступил с критикой в адрес Смольного из-за того, что в городе не хотят возобновлять деятельность ТЦ и ресторанов, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, пока данная отрасль бизнеса несет колоссальные убытки. Отметим, что после этого губернатор Петербурга Александр Беглов поручил с ситуацией все же что-то начать делать. Для этого вице-губернаторы Евгений Елин и Олег Эргашев проведут переговоры с Роспотребнадзором, чтобы в ближайшее время все заведения смогли начать полноценно работать.

Однако, некоторые эксперты восприняли заявление Левченко неоднозначно. Помимо финансового интереса высказывания могли нести в себе его амбиции в области политики. Отметим, что в 2016 году бизнесмен вступал в ЛДПР, хоть остался там ненадолго.

Политолог Дмитрий Солонников предположил, что данное заявление может помочь Левченко показать свою силу и возможности с перспективой на будущее. Учитывая опыт в политической деятельности, данное событие представляет интерес. Однако, пока невозможно сказать, что это может означать, желание попасть в избирательную компанию по выборам в ЗакС Петербурга или в Госдуму в следующем году.

Политический психолог Александр Ершов отметил, что случившееся является уникальным событием, за которым действительно может стоять какая-то скрытая причина. Ведь власти обычно не «прогибаются» после подобных речей, а в данном случае сразу начали вести разговоры об открытии ТЦ.

В разговоре с АБН сам Левченко уверил, что заявление не несло в себе ничего политического. В нынешний тяжелый период просто не до этого. Бизнесмен рассказал, что выступил за отрасль, которая не имеет дохода четыре месяца, поэтому обратился к Беглову. Также, он отметил, что глава города поступил по-мужски, когда начал предпринимать активные действия в решении данного вопроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмен Левченко раскритиковал действия Смольного, связанные с коронавирусными ограничениями.