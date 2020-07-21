Бизнесмен Левченко раскритиковал действия Смольного, связанные с коронавирусными ограничениями

Пока что не все магазины могут открыться. Фото: Pixabay

Пока что не все магазины могут открыться. Фото: Pixabay

Торговые центры в Санкт-Петербурге до сих пор закрыты.

Бизнесмены давно просят местные власти открыть ТЦ, но откликаться на эти просьбы пока никто не торопится. Все дело в том, что в городе продолжается эпидемия коронавируса, а подобные общественные места могут являться небезопасными для посетителей. Именно на это ссылается Роспотребнадзор.

Тем временем, представители бизнеса оказались на грани банкротства из-за невозможности продолжать деятельность.

Критически оценил действия Смольного управляющий компанией Fort Group Максим Левченко. Он рассказал о том, что его торговые центры не получили обещанной поддержки от города. Правда, он отметил, что она ему и не нужна. Главное, снова начать работать. Сложившуюся ситуацию Левченко обсудил на встрече с рестораторами, которая прошла в музее Бродского. Видео с мероприятия бизнесмен опубликовал в Facebook.

Что касается ресторанов, то летние террасы действительно начали свою работу. Правда, это не особо помогает из-за того, что площадь, задействованная для обслуживания посетителей, зачастую крайне мала.

Торговые центры не работают в Петербурге из-за коронавируса с марта. Официальной информации об их открытии пока нет, но уже имеются некоторые слухи о возобновлении деятельности. К тому же, срок ограничительных мер подходит к концу уже 26 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский раскритиковал действия петербургского Роспотребнадзора.