Фанаты «Зенита» смогут сфотографироваться с чемпионским кубком на Невском проспекте

Фанаты «Зенита» смогут сфотографироваться с чемпионским кубком на Невском проспекте
Выставка открылась сегодня. Фото: Instagram "Зенита"

Увидеть лично трофей, который заслуженно заполучили футболисты петербургской команды в чемпионате России, могут все желающие.

Выставка чемпионского кубка открылась сегодня, 22 июля, в магазине «Зенит Арена» на Невском проспекте. Посмотреть на трофей будет возможно до 26 июля. Желающие смогут сделать памятное фото, а также приобрести фирменную атрибутику сине-бело-голубых из чемпионской коллекции.

Стоит отметить, что при входе в магазин могут возникать очереди. Это связано с мерами предосторожности, связанными с коронавирусной инфекцией. Одновременно находиться в помещении сможет лишь определенное количество людей. Также, все желающие посмотреть на кубок должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, чемпионом РПЛ «Зенит» стал досрочно после победы над «Краснодаром» в 26-м туре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в «Зенит».

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"Зенит" выставка кубок


 

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