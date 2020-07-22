Офицер Росгвардии получил «условку» за спарринг с солдатом, который в итоге впал в кому

Офицера Росгвардии Никиту Чербу, отправившего в кому срочника во время спарринга, приговорили к двум годам условно.

Как сообщают «Север.Реалии», росгвардеец устроил спарринг со срочником Владиславом Орловым в военной части №3526 Ленобласти. После этого он впал в кому. Все произошло в сентябре 2019 года.

После спарринга у Орлова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сдавление мозга, ушиб головного мозна и кому I степени. Мать пострадавшего утверждает, что после травмы он стал зависим от мнения окружающих и склонен к манипуляциям.

Никита Черба осужден 224-м Гарнизонным военным судом по статье о превышении должностных полномочий с применение насилия. Ему дали два года условно.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии России, после того, как приговор вступит в силу, офицера уволят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росгвардейцы применили силу к вооруженному мужчине на Кронштадтской.