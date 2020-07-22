В Ростове-на-дону 22 июля пройдет матч «Зенит» — «Ростов»

В Ростове-на-дону 22 июля пройдет матч «Зенит» &#8212; «Ростов»
Сердар Азмун. Фото: ФК "Зенит"

Команды встретятся в рамках 30-тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19:00. Трансляцию матча для болельщиков проведет «Матч премьер». Комментировать состязание будут Нобель Арустамян и Дмитрий Жичкин. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в белой форме, вратарь предстанет в форме зеленой. Хозяева облачаться в желто-синюю форму, а вратарь будет в сером.

Напомним, победителями чемпионата России «Зенит» стал досрочно, победив «Краснодар» еще в 26-м туре. Общее количество очков не позволило ближайшему преследователю хоть как-тот конкурировать с командой Северной столицы в борьбе за кубок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» смогут сфотографироваться с чемпионским кубком на Невском проспекте. Увидеть трофей лично можно до 26 июля.

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