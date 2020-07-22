Грабители увели четырех собак из питомника в Красном Селе

Злоумышленники вышли из питомника, прихватив с собой четырех собак. Фото: Pixabay

Злоумышленники вышли из питомника, прихватив с собой четырех собак. Фото: Pixabay

Неизвестные злоумышленники ворвались в собачий питомник в Красном селе и унесли с собой четырех животных, а также ограбили охранника.

Как сообщает 78.ru, около 11.00 в среду, 22 июля, местная полиция получила сообщение о преступном инциденте в питомнике, расположенном на улице Горбунова. Минувшей ночью, примерно в 00.10, туда ворвалась группа вооруженных людей.

Стражи порядка установили, что между грабителями и двумя охранниками развязался конфликт, в ходе которого один из смотрителей остался без телефона. После злоумышленники вышли из питомника, прихватив с собой четырех собак.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего.

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