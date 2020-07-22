Автомобили не могут проехать по Институтскому проспекту из-за упавшего дерева

Автомобили не могут проехать по Институтскому проспекту из-за упавшего дерева
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Институтском проспекте упало дерево, полностью перекрыв проезжую часть. Водители не могут проехать по дороге в обе стороны.

Об инциденте на дороге рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сильные порывы ветра повалили дерево на Институтском проспекте. На опубликованных в Сети снимках видно, что вместе с деревом на проезжую часть свалился и столб с проводами.

К счастью, в результате падения дерева и опоры никто не пострадал. В момент инцидента дорога была свободна.

Как сообщили в пресс-службе «Ленсвета», аварийная бригада была на месте уже в 16.20. Сотрудники передвинули упавшие опору и дерево на обочину. Также были ликвидированы провисшие сети уличного освещения. Работы должны были завершиться к 19.30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усиление ветра и дожди ждут Петербург в четверг.

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