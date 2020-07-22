Усиление ветра и дожди ждут Петербург в четверг

Усиление ветра и дожди ждут Петербург в четверг
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В МЧС жителей и гостей Петербурга предупредили о непогоде, которая накроет город в четверг, 23 июля.

Об этом информирует главное управление МЧС по Петербургу. Завтра в городе пройдут сильные дожди и усилится ветер. Местных жителей просят быть внимательнее и приготовиться к осадкам.

По данным спасателей, в четверг в Петербурге будет прохладно: температура за окном будет не выше +19 градусов Цельсия. Местами порывы крепкого ветра будут достигать 15 метров в секунду. Есть вероятность, что завтра по всему городу вновь будут падать ветки деревьев.

Атмосферное давление в темное время суток будет слабо понижаться, в днем оно повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на текущей неделе. После 22 июля в город и область возвращаются дожди и похолодание до +15…+20 градусов.

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